Экспорт Германии в Россию продолжает сокращаться

В октябре из Германии в Россию было экспортировано товаров на сумму всего 600 млн евро, что на 37,3% меньше, чем год назад.

Об этом, как пишет "Европейская правда" со ссылкой на издание Bild, сообщило во вторник Федеральное статистическое управление Германии.

Этот объем поставил Россию на 18-е место среди важнейших стран-экспортеров Германии за пределами ЕС.

В феврале 2022 года, незадолго до начала войны в Украине, Россия была на пятом месте.

В целом немецкий экспорт в так называемые третьи страны несколько вырос на 1,7% в октябре по сравнению с сентябрем, но снизился на 6,6% в годовом исчислении.

США остались важнейшей страной для экспорта немецких товаров с объемом 14,3 миллиарда евро, что на 2,3% больше, чем в октябре прошлого года.

За США следует Китай, куда экспорт сократился на 6,7% до 7,9 млрд евро.

Экспорт в Великобританию вырос на 8,6% в годовом измерении до 6,8 млрд евро.

Напомним, по данным СМИ немецкое гражданское оружие несмотря на войну до сих пор экспортируется в РФ.

А этой осенью в Германии арестовали предпринимателя, который мог продать России двигатели для дронов "Орлан-10".