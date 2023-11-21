Министр обороны Германии объявил о новом пакете военной помощи Украине на 1,3 млрд евро

Германия пообещала Украине следующий пакет военной помощи на сумму 1,3 миллиарда евро.

Об этом сообщил федеральный министр обороны Борис Писториус в Киеве на встрече со своим украинским коллегой Рустемом Умеровым, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Tagesschau.

Пакет включает, среди прочего, четыре дополнительные системы противовоздушной обороны IRIS-T-SLM, а также 20 тысяч артиллерийских боеприпасов калибра 155 мм и противотанковое вооружение.

"Это пятый такой пакет с прошлой зимы. И я уверен, что он поможет вам в вашей борьбе с российской агрессией", – сказал министр, которого цитирует "Суспільне".

Стоит отметить, что это уже третий транш зенитно-ракетных комплексов IRIS, который Германия пообещала поставить Украине с начала войны. Три системы из первого транша уже поставлены, а четвертая должна поступить этой зимой. Второй транш из четырех систем запланирован на 2024 год, а третий – на 2025 год.

На вопрос о передаче Украине дальнобойных ракет Taurus Писториус сказал, что "новой информации по Taurus нет".

Министр обороны Германии во вторник утром прибыл в Украину с необъявленным визитом.

Перед этим Писториус подтвердил сообщения в СМИ, что Германия удвоит военную помощь Киеву на 2024 год до 8 млрд евро.