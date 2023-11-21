Глава МИД Чехии: Замораживание госактивов России - это акт самозащиты

Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский во вторник в очередной раз выступил в защиту решения правительства заморозить государственную собственность России на чешской территории, назвав это еще одним шагом для поддержки Украины, которая обороняется от российской агрессии.

Об этом Липавский сказал в интервью радио iROZHLAS, сообщает "Европейская правда".

По словам главы чешского МИД, невозможность России распоряжаться имуществом в Чехии – "это акт самозащиты".

"Россия ведет агрессивную войну в Украине, она создала нам невероятные проблемы – посмотрите на стоимость электроэнергии и газа, инфляцию – нам пришлось позаботиться о полумиллионе беженцев войны. И все из-за Путина. Я думаю, что если мы заморозим доходы от его активов, чтобы он не мог использовать их для войны, это будет абсолютно справедливо", – подчеркнул он.

Липавский уточнил, что доходы от российского государственного имущества в Чехии после наложения санкций поступают на специальный счет, которым Москва распоряжаться не может.

"Это не жест, это имеет практическое влияние. Каждая крона, которая не идет в Россию, помогает. И подобные активы есть в других странах Европейского Союза", – добавил министр.

На прошлой неделе правительство Чехии поддержало предложение министра иностранных дел Яна Липавского о замораживании всех государственных активов России на чешской территории, объявив о внесении в чешский санкционный список российского предприятия по управлению активами за рубежом "Госзагрансобственность".

Чехия, которая первой в мире пошла на такой шаг, теперь хочет добиться принятия общеевропейского решения о замораживании российских госактивов.

Ранее, комментируя заявления российской стороны о возможных ответных мерах, чешский министр иностранных дел Ян Липавский подчеркнул, что они не будут проблемой.