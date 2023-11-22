Bloomberg узнал, какие обязательства по безопасности ЕС готов дать Украине

Еврокомиссия представила государствам-членам проект решения о предоставлении Украине долгосрочных обязательств в сфере безопасности.

С подготовленным документом ознакомилось агентство Bloomberg, пишет "Европейская правда".

Проект документа послы ЕС будут обсуждать на этой неделе, а лидеры стран-членов – на саммите в следующем месяце.

Как утверждает агентство, этот проект также ляжет в основу консультаций между Киевом и странами "Большой семерки".

Члены G7 договорились на саммите НАТО в Вильнюсе провести переговоры с Украиной о предоставлении двусторонних обязательств по безопасности, направленных на сдерживание будущей российской агрессии.

Со своей стороны, Украина взяла на себя обязательства продолжать ряд реформ, в том числе в правоохранительной, судебной, безопасности и оборонной сферах. Некоторые из ключевых союзников Киева стремятся заключить двусторонние соглашения в этом году.

Рамочный документ ЕС имеет целью опираться на эти двусторонние договоренности и охватывает следующие предложения:

Предсказуемый, эффективный, устойчивый и долгосрочный механизм предоставления военной техники Украине, который мобилизует европейскую оборонную промышленность;

Обеспечение подготовки украинских вооруженных сил;

Углубление сотрудничества с украинской оборонной промышленностью с целью усиления потенциала и согласования стандартов;

Усиление способности Украины противостоять кибер- и гибридным угрозам, а также дезинформации;

Поддержка усилий Украины по разминированию и преодолению загрязнения, вызванного взрывоопасными остатками;

Помощь Украине в реализации программы реформ, связанных с процессом вступления в ЕС, а также усиление ее способности контролировать запасы огнестрельного оружия, легких вооружений и боеприпасов и противодействовать любому незаконному обороту;

Поддержка энергетического перехода страны и усилий по ядерной безопасности;

Обмен разведданными и спутниковыми снимками.

В документе говорится о том, что поддержку в поставках оружия будут продолжать оказывать через так называемый Европейский фонд мира – механизм, который возмещает государствам-членам ЕС средства за то вооружение, которое они поставляют Украине.

Однако первоначальный план ЕС по выделению 20 млрд евро в течение четырех лет на оплату оружия для Киева рискует сорваться, поскольку некоторые страны-члены, включая Германию, не смогли договориться об условиях, по словам одного из дипломатов Евросоюза.

Зато страны-члены надеются по крайней мере договориться о выделении 5 миллиардов евро на следующий год с обязательствами по дальнейшей поддержке после этого, сказал дипломат, который говорил на условиях анонимности.

Стоит отметить, что Венгрия регулярно блокирует выделение средств из Европейского фонда мира.

Эти обсуждения происходят в то время, когда ЕС не выполняет свое обещание предоставить Украине один миллион артиллерийских боеприпасов до марта 2024 года.