Зеленский: Если у Трампа есть конкретный мирный план, он может им поделиться

Президент Украины Владимир Зеленский готов ознакомиться с "мирным планом" экс-президента США Дональда Трампа, если у него есть такой.

Об этом Зеленский сказал в разговоре с Fox News, пишет "Европейская правда".

Зеленский сказал, что готов к разговору с Дональдом Трампом, который заявлял, что может "очень быстро" обеспечить мирное соглашение для Украины.

"Я готов. Если у него есть очень конкретный мирный план, он может поделиться им со мной. Да, мы можем остановить эту войну, если мы отдадим России Донбасс и Крым. По моему мнению, наша страна не будет готова к такому мирному плану. Это не мирный план", – сказал Зеленский.

Ранее Зеленский предлагал приехать в Украину Дональду Трампу. Он сказал, что ему "надо будет не более 24 минут, чтобы объяснить президенту Трампу, что он не может что-то сделать с этой войной, обеспечить мир – из-за Путина".

Трамп ответил, что сейчас ему "было бы неуместно" ехать в Украину, поскольку с Киевом ведет дело администрация Байдена, и он "не хотел бы создавать конфликт интересов".

В прошлом Зеленский уже призывал Трампа публично поделиться своими мирными планами по быстрому прекращению развязанной Россией войны.