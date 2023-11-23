ЕСПЧ присудил компенсацию Леху Валенсе из-за лжи о его работе на советскую власть

Европейский суд по правам человека удовлетворил жалобу бывшего лидера Польши Леха Валенсы, указав на недостатки польской судебной власти и присудив истцу 30 тысяч евро компенсации.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на решение суда.

Жалоба Валенсы в ЕСПЧ касалась спора с экс-коллегой Кшиштофом Вышковским, против которого он в 2005 году подал иск из-за утверждения Вышковского о якобы сотрудничестве бывшего лидера "Солидарности" с силовиками коммунистического режима.

Валенса хотел через суд добиться от Вышковского извинений и пожертвования на благотворительность. Судебный процесс закончился в 2011 году полностью в пользу Валенсы, но в 2021-м приговор отменила Палата чрезвычайного контроля и публичных дел Верховного суда.

Это стало возможным благодаря экстраординарной жалобе генерального прокурора Польши Збигнева Зебро после реформы правосудия 2017 года. В январе 2020-го Зебро подал жалобу на окончательное решение по делу Валенсы, чтобы "обеспечить соблюдение принципа демократического правового государства и оправдать его принципами социальной справедливости".

ЕСПЧ, рассмотрев жалобу Леха Валенсы, постановил, что нынешний способ назначения судей Верховного суда в Польше является системной проблемой, которая вытекает из способа создания Национального совета судебной власти.

Суд в Страсбурге установил, что Зебро злоупотреблял правовой процедурой, подав экстраординарную жалобу "с целью достижения собственных политических целей и политической мести". Теперь экс-президент Польши должен получить 30 тысяч евро компенсации.

Тема о якобы сотрудничестве Леха Валенсы с советской властью не раз поднималась предыдущей польской властью.

В 2017 году графологическая экспертиза по так называемому "делу Болека", то есть по обвинениям в адрес Валенсы в сотрудничестве со спецслужбами коммунистической Польши, якобы доказала, что лидер "Солидарности" в течение многих лет был агентом спецслужб ПНР.

Сам экс-президент Польши Лех Валенса информацию неоднократно отрицал.