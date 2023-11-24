Пашинян заявил о задержках поставок Россией уже оплаченного оружия

Премьер-министр Армении Никол Пашинян подтвердил, что его страна до сих пор ожидает от России поставки оружия, за которое Ереван уже заплатил.

Об этом сообщает "Арменпресс", пишет "Европейская правда".

В эфире 24 ноября Пашинян отметил, что Армения заплатила России большие суммы за оружие, поставки которого до сих пор ждут, и выход из этой ситуации еще обсуждают.

"Одним из вариантов может быть вычет из долга Армении Российской Федерации в размере сумм, уплаченных за оружие. Это один из вариантов, не единственный вариант", – отметил Никол Пашинян.

Премьер добавил, что Ереван готов продолжать диалог, и выразил надежду, что эти обсуждения закончатся конкретным результатом.

Напомним, перед этим Пашинян не поехал на заседание Совета Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Минск.

Пресс-секретарь российского МИД Мария Захарова обвинила Армению в "попытке усидеть на двух стульях", поскольку Ереван налаживает отношения с Западом.

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