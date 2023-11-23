Лукашенко гневается на Армению за отсутствие на встрече ОДКБ

Самопровозглашенный белорусский президент Александр Лукашенко осудил отсутствие Армении на заседании сессии Совета Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщило белорусское государственное агентство БЕЛТА.

По его словам, на встрече члены ОДКБ обсуждали ситуацию на Кавказе и "некоторую неудовлетворенность одного из членов Совета коллективной безопасности", имея в виду решение Армении не присутствовать на саммите организации в Минске.

"Мы пришли к единому выводу, что проблемные вопросы всегда были и будут. Если мы их намерены решать, то их надо решать за столом переговоров, не делать демарши без причин, без определенных причин", – возмутился Лукашенко.

Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин в среду приехал в Минск, где пройдет сессия ОДКБ, которую проигнорировал премьер Армении Никол Пашинян.

Глава МИД Беларуси Сергей Алейник заявил, что решения в ОДКБ принимаются консенсусом, и несмотря на отсутствие армянской стороны, сказал он, решения будут легитимными.

Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян пояснил ранее, что у страны "возникли многочисленные вопросы" к ОДКБ, на которые до сих пор нет ответов.

Пресс-секретарь российского МИД Мария Захарова обвинила Армению в "попытке усидеть на двух стульях", поскольку Ереван налаживает отношения с Западом.

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