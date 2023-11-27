СМИ: Фирма из Финляндии экспортировала в РФ запчасти для грузовиков на миллионы евро

С начала российского полномасштабного вторжения в Украину финская компания HD-Parts экспортировала в Россию запчасти для грузовых автомобилей на миллионы евро.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в расследовании финского вещателя Yle.

По данным журналистов, компания отправляла в Россию преимущественно запчасти для шведских грузовиков Volvo и Scania.

При этом руководство HD-Parts категорически отрицает нарушение санкционных правил.

Основатель и председатель правления HD-Parts Лассе Линдквист заявил, что таможня проверяла и одобряла каждую отправку в Россию. Он заверил, что у него есть все необходимые документы.

Линдквист при этом подтверждает, что не менее 3/4 оборота HD-Parts приходится на российский экспорт.

Финская таможня не комментирует ситуацию с HD-Parts, однако уточняет, что проводит проверки, когда в экспортной декларации указана продукция, которая может попадать под санкции.

Журналисты ознакомились с перечнем запчастей, которые поступали в РФ от HD-Parts, и пришли к выводу, что наименования партий HD-Parts во многом соответствуют товарам, запрещенным для ввоза в РФ.

Данные российской таможни показывают, что из Финляндии в Россию вывозили и грузовики. В частности, за время войны в России оказалось около десятка подержанных грузовиков Scania и Volvo, а также полуприцепов других марок.

Согласно таможенным данным, ими владела компания Idän Liikenteenvälittys IL из Лаппеенранта. Стоимость поставок составляла сотни тысяч евро.

Напомним, в начале ноября стало известно, что в Финляндии начинается суд над женщиной, которую обвиняют в приобретении внутри страны компонентов патронов для стрелкового оружия и их контрабанде в Россию.

Кроме того, в Финляндии арестовали недвижимость российского бизнесмена Бориса Алешина, который является фигурантом санкционного списка ЕС и связан с российской оборонной промышленностью.