Генсек НАТО: Надо готовиться к усилению боев и ракетных атак России
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, комментируя состояние войны в Украине, заявил, что нужно готовиться к усилению боевых действий и ракетных атак РФ.
Об этом он сказал, прибыв на встречу министров иностранных дел стран НАТО в Брюсселе во вторник, сообщает "Европейская правда".
Генсек НАТО отметил, что сейчас на линии фронта в Украине проходят интенсивные бои.
Кроме того, по его словам, "мы видели волны атак с помощью дронов по украинским городам".
"Нужно готовиться к усилению боев и усилению воздушных ракетных атак по городам Украины. Это делает даже более важным, чтобы союзники по НАТО поддерживали Украину", – подчеркнул Столтенберг.
Он также приветствовал недавние объявления о помощи Украине со стороны стран-членов НАТО, в частности, Германии, Нидерландов и Румынии.
Накануне Столтенберг заявлял, что уверен в том, что союзники будут и в дальнейшем предоставлять Украине значительные объемы военной помощи.
Он также объяснял, почему нельзя говорить об отсутствии военных успехов Украины в кампании 2023 года, несмотря на почти неподвижную линию фронта.