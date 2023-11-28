ЕС на следующей неделе отправит в Киев миссию с предложением обязательств по безопасности

Евросоюз на следующей неделе направит миссию в Киев, которая представит предложения ЕС по обязательствам в сфере безопасности для Украины.

Об этом на пресс-конференции в Брюсселе с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, сообщает "Европейская правда".

По его словам, в Евросоюзе продвинулись по безопасности обязательств для Украины, и Европейский совет одобрил их рамки.

"Сегодня мы начали их обсуждать и на следующей неделе мой заместитель по вопросам безопасности и обороны приедет в Киев с презентацией предложений для своих украинских коллег, чтобы я смог представить их лидерам ЕС до конца года", – отметил Боррель.

На саммите 27 октября лидеры государств-членов ЕС поручили Боррелю "на основе рамок, которые будут одобрены Советом", провести консультации с Украиной относительно будущих обязательств ЕС в сфере безопасности и доложить об их результатах на заседании Европейского совета в декабре.

На саммите в июне лидеры ЕС выражали готовность внести вклад в будущие обязательства по безопасности перед Украиной и рассмотреть подходы к такому вкладу.

Топ-дипломат Евросоюза Жозеп Боррель ранее говорил о планах выделения 20 миллиардов евро для Европейского фонда мира как часть этих "гарантий безопасности". Впрочем, по данным СМИ, его намерения встретили сопротивление со стороны некоторых стран ЕС и могут не быть реализованными в нынешнем виде.

Агентство Bloomberg узнало, какие обязательства по безопасности ЕС готов дать Украине.