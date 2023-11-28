Блинкен поговорил с главой МИД Турции о Газе и вступлении Швеции в НАТО

Госсекретарь США Энтони Блинкен на полях встречи глав МИД стран НАТО в Брюсселе поговорил с турецким коллегой Хаканом Фиданом и, среди прочего, поднял вопрос о завершении вступления Швеции в НАТО.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщили в Госдепе по итогам встречи.

Блинкен и Фидан говорили о ситуации в секторе Газы, усилиях для освобождения заложников ХАМАС и для стабильного поступления гуманитарной помощи.

"Госсекретарь и глава МИД Фидан обсудили важность давнего сотрудничества США и Турции как союзников в НАТО и важность ратификации вступления Швеции. Госсекретарь Блинкен подчеркнул, что это должно произойти как можно быстрее", – отмечается в коммюнике.

Как известно, в октябре президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган после нескольких месяцев проволочек направил в парламент протокол о вступлении Швеции в НАТО, что дало надежду на скорое завершение процесса. Впрочем, вопрос до сих пор не вынесли на голосование.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг ранее говорил, что Швеция должна стать полноправным членом Альянса до конца ноября.

По информации СМИ, на прошлой неделе Анкара сообщила союзникам, что не ратифицирует вступление Швеции в НАТО до встречи министров иностранных дел стран-членов Альянса 28-29 ноября.