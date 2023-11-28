Казахстан благодарен Западу за уменьшение зависимости от РФ и Китая

Заместитель министра иностранных дел Казахстана Роман Василенко считает, что укрепление связей с Западом помогает странам Центральной Азии отстаивать свою независимость в регионе, где исторически господствовали Россия и Китай.

Такое мнение он высказал в комментарии Politico, сообщает "Европейская правда".

Василенко отметил участие США и Европейского Союза в построении "гораздо более прочных отношений" со странами Центральной Азии, а также то, что они "в целом признали важность" Казахстана и других стран региона.

"(Это. – Ред.) помогает укрепить авторитет стран Центральной Азии, таких как Казахстан, в отношениях со всеми другими партнерами в мире", – сказал он.

В то же время казахстанский дипломат подчеркнул, что "мы будем и дальше там, где мы находимся географически, мы будем продолжать развивать отношения с Россией, с Китаем, как независимая страна".

Казахстан является членом Организации Договора о коллективной безопасности – военного альянса во главе с Россией. Но с началом полномасштабного вторжения РФ в Украину он ведет более самостоятельную внешнюю политику, в частности продавая нефть в ЕС, чтобы заменить российские поставки.

Недавно казахстанский президент Касым-Жомарт Токаев посещал Берлин, на встрече с ним канцлер Германии Олаф Шольц отметил усилия Казахстана по предотвращению обхода санкций против России.

В октябре министры иностранных дел стран Центральной Азии – Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана – согласились продолжать сотрудничество со странами ЕС по борьбе с попытками России обойти санкции.