В правительстве отвергли упреки в "русификации" Украины под предлогом евроинтеграции

Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила, что новый законопроект, направленный на защиту нацменьшинств, не предусматривает расширения возможностей для русского языка.

Об этом, как пишет "Европейская правда", она написала в Facebook.

Стефанишина отреагировала на критику нового законопроекта народным депутатом Владимиром Вятровичем, который заявил, что изменения якобы позволяют после пятилетнего переходного периода "масштабную русификацию телевидения, радиовещания, аудио- и видеорекламы, книгоиздания и других отраслей".

Стефанишина, вспомнив о рекомендациях Венецианской комиссии, заявила, что в течение полутора лет команда, которая действительно стремится к европейскому будущему для Украины, работала ежедневно для выработки решений, которые обеспечат необходимый баланс между укреплением позиций государственного языка и защитой языковых прав нацсообществ, согласно международным стандартам.

"Мы всегда были открыты к диалогу, но цивилизованному. Зато кое-кто решил подыгрывать (надеюсь бессознательно) внешним силам, которые заинтересованы в том, чтобы остановить наше движение к членству в ЕС и одновременно создать пропасть недоверия между гражданами Украины разного этнического происхождения", – написала вице-премьер.

По ее словам, ситуация в Украине сегодня существенно отличается от ситуации после 2014 года, когда принималось языковое, образовательное законодательство и Украина должна была осуществить радикальные шаги в ответ на усиление гибридной войны России.

Стефанишина также подчеркнула, что русский язык был, есть и всегда будет красной линией.

"Это было четко зафиксировано во всех консультациях с партнерами. Никаких изменений в пользу языка государства агрессора быть не может; ни в одном положении законопроекта нет расширения возможностей для русского языка", – заявила вице-премьер.

"Речь идет исключительно о правах национальных сообществ, а чтобы не было поля для манипуляций, мы четко указываем, что речь идет о языках стран ЕС, а также четко фиксируем, что положения законопроекта не применяются к языку государства агрессора", – подчеркнула она.

Напомним, в отчете, опубликованном 8 ноября, Еврокомиссия рекомендовала начать с Киевом переговоры о вступлении, но перед тем Украина должна выполнить часть еще не воплощенных реформ.

Как известно, украинская власть твердо настроена выполнить требование ЕС относительно прав меньшинств и сделать это как можно быстрее, возможно, даже до декабрьского саммита Евросоюза.

Сейчас на пути "зеленому свету" может стать Венгрия, которая обещает блокировать положительное для Киева решение.

О том, каковы проблемы правительственного законопроекта о нацменьшинствах и как их исправить, – в статье Красные линии "венгерского" закона: где Киев должен отказаться от уступок на пути в ЕС.