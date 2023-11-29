Как НАТО готовит Украину к переговорам о вступлении

На саммите в Вильнюсе в июле Альянс – из-за сопротивления лидеров США и Германии – не только отказался предоставить Украине приглашение к членству, но также установил новое условие: для получения приглашения Украина должна выполнить требования Годовой национальной программы (ГНП).

Эта программа в том виде, который существовал в последние годы, была абсолютно неподъемным документом на несколько сотен страниц, поэтому "Европейская правда" объясняла, что главным приоритетом и для Украины, и для ее друзей в Альянсе должно быть то, чтобы изменить отношение НАТО к этому требованию.

И похоже, что это удалось сделать. Сегодня в НАТО формально одобрили "адаптированную годовую национальную программу", которую представила Украина и которая является вполне обозримым документом всего в 9 страниц.

О том, какие именно реформы Украина обязалась воплотить на пути в Альянс, а также о потере Венгрией еще одного рычага влияния на Киев, читайте в статье редактора "Европейской правды" Сергея Сидоренко (из Брюсселя) В НАТО без Венгрии: главное о плане реформ Украины, согласованном с Альянсом.

План реформ, который Украина должна воплотить, чтобы доказать свою готовность к членству, заметно вырос. Но все равно он остался обозримым и совсем не похожим на те бесконечные перечни задач, которые были в ГНП до сих пор.

А главное – то, что изменилась идеология документа. Теперь по каждому направлению Украина имеет четкие задачи до конца 2024 года, выполнение которых вполне реально проконтролировать.

Неправильно говорить о том, что Альянс "утвердил" украинскую адаптированную ГНП. В НАТО дали согласие на то, чтобы формально, официально, единственным автором Годовой национальной программы оставалась Украина (такое формальное одобрение состоялось в Киеве 28 ноября).

А Альянс, мол, только "будет принимать к сведению" то, что передал им Киев.

Но, в реальности это не самодеятельность Украины, а совместный документ Украины и Альянса.

Украинская программа реформ, которую готовили в Офисе вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольги Стефанишиной, прошла несколько кругов согласования в Альянсе. Со штаб-квартирой НАТО согласовали структуру документа, его главные элементы и идеологию, а затем – передали в Брюссель "почти финальную версию", чтобы программа реформ соответствовала ожиданиям НАТО. Далее генсек собрал отзывы и предложения от всех союзников, скомбинировал их в единое предложение, которое передал Киеву.

Такая сложная процедура позволяет достичь того, чтобы план реформ отвечал реальным требованиям всего Альянса, и одновременно – отсеять неадекватные требования отдельных государств-членов.

В новой ГНП вообще нет требований по политическим реформам, чем могла воспользоваться Венгрия. Например, блокировать решение по Украине, аргументируя это своими требованиями по правам меньшинств.

Киев убедил брюссельских партнеров в том, что всю политику – от законов о языке и о меньшинствах до противодействия коррупции, от судебной реформы до качественного государственного управления – следует отделить от ГНП и передать контроль за этими реформами от НАТО к ЕС. А когда ЕС скажет, что Украина отвечает необходимым требованиям – Альянс будет ориентироваться на эту оценку.

По сути, Альянс с помощью ГНП не просто выдвигает к нам абстрактные запросы относительно реформ, а готовит нас к переговорам. Чтобы в момент, когда НАТО созреет к тому, чтобы пригласить Украину к вступлению, Киев был к этому готов, а процедура переговоров и оценивания, в идеале, превратилась в формальность.

Впрочем, даже если говорить только об обороне, то имеющийся сейчас перечень реформ "формальностью" не назовешь. И Украина не рассчитывает завершить его в 2024 году.

И без той же борьбы с коррупцией не обошлось – например, раздел "Политические вопросы" должен содержать этот приоритет. Но, как и говорилось выше, политику оставили в стороне, а НАТО будет контролировать только то, как реформируются закупки военного ведомства. Это стало одним из приоритетов ГНП.

В нескольких разделах подчеркивается задача нарастить производство оружия и боеприпасов в Украине с помощью союзников и западных производителей.

Подробнее об "оборонных" задачах для Украины на ближайшие годы – в материале Сергея Сидоренко (из Брюсселя) В НАТО без Венгрии: главное о плане реформ Украины, согласованном с Альянсом.