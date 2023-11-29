РФ заблокировала импорт из Армении: Ереван созывает срочные переговоры

Россия в течение нескольких дней отказывает во въезде более 60 грузовиков из Армении с экспортируемыми товарами, из-за чего Ереван созвал экстренные переговоры в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС).

Как пишет "Европейская правда", об этом журналистам заявил министр экономики Армении Ваан Керобян, сообщает "Арменпресс".

По его словам, Армения начала действия в рамках ЕАЭС, для чего созвала срочное совещание, которое состоится в ближайшие два дня.

Он добавил, что в Ереване изучают материалы, опубликованные "Россельхознадзором" о якобы росте нарушений поставок растительной продукции из Армении.

"Мы изучаем их, чтобы понять, насколько продукция, произведенная нашими бизнесменами, не соответствует нормам, которые применяет Россия", – добавил Керобян.

Ранее премьер Армении Никол Пашинян намекнул, что рассматривает выход Армении из Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ), если придет к выводу, что это уже не отвечает интересам страны.

Перед этим Пашинян не поехал на заседание Совета ОДКБ в Минск.

Также премьер Армении подтвердил задержки поставки Россией уже оплаченного оружия.

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