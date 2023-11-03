Зеленский подписал "евроинтеграционный" закон о национальных сообществах

Президент Владимир Зеленский в пятницу подписал закон о национальных меньшинствах, который является одним из семи требований Европейской комиссии для дальнейшего движения Украины к членству в ЕС.

Об этом Зеленский сказал в вечернем обращении, сообщает "Европейская правда".

О подписании законопроекта глава государства сказал в контексте подготовки к следующей неделе, когда Еврокомиссия должна обнародовать оценку прогресса евроинтеграции Украины.

"Подписал сегодня важный закон о национальных сообществах. Реализовали еще один критерий для нашей евроинтеграции. Дополнительные гарантии для национальных сообществ в Украине, дополнительные гарантии для нашего движения в Евросоюз", – объявил Зеленский.

Напомним, речь идет о законе, который вносит изменения в уже действующий закон "О национальных меньшинствах (сообществах)" и который Верховная рада одобрила еще 21 сентября.

Положения принятого закона частично учитывают рекомендации Венецианской комиссии, которая критиковала предыдущую редакцию документа. В то же время выполнение всех рекомендаций невозможно, поскольку некоторые из них ограничивают права украинского языка.

Напомним, по неофициальным данным, Еврокомиссия готовится обнародовать 8 ноября положительную оценку прогресса Украины в реформах, которые она должна выполнить для дальнейшего движения в ЕС, однако эта оценка может содержать дополнительные условия.

Перед этим в Украину должна приехать глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.