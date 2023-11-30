Большинство поляков против изменений в договорах ЕС

Большинство поляков не хотели бы внесения изменений в договоры о функционировании Евросоюза, в том числе об отказе от единогласности решений.

Как сообщает "Европейская правда", об этом свидетельствуют результаты опроса United Surveys по заказу RMF FM и Dziennik Gazeta Prawna.

Более 52% респондентов не хотят, чтобы правительство соглашалось на изменения в договорах ЕС, в частности отмену принципа единодушия в решениях, касающихся внешней политики, безопасности и обороны, экономики и бюджета и расширения Евросоюза.

32,8% поддержали бы отказ от права вето.

Еще 15.2% не определились с мнением по этому вопросу.

Категорических противников изменений в договоры ЕС больше всего среди избирателей крайне правой "Конфедерации" – 98%. Среди избирателей правящей партии "Право и справедливость" таких 74%.

В то же время поддержка реформы выше среди избирателей "Гражданской коалиции" (67%) и "Левицы" (79%).

Всего для исследования опросили 1000 респондентов 24-26 ноября.

Недавно Европарламент большинством голосов одобрил доклад о необходимости реформирования Европейского Союза.

Лидер польской оппозиции Дональд Туск, чья партия, вероятно, вернется к власти в Польше после восьми лет пребывания в оппозиции, выступает против изменения договоров ЕС, так же как и консервативный правящий лагерь Польши.

Отмена принципа единодушия в принятии решений ЕС позволило бы преодолеть проблему блокировки, когда вето одной страны весь Союз не способен согласовывать свои решения.