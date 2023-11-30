Британия в ОБСЕ: РФ должна потерпеть полное поражение в войне с Украиной

Россия должна потерпеть полное поражение как в развязанной против Украины войне, так и в попытках сорвать деятельность ОБСЕ.

Об этом сказал министр вооруженных сил Великобритании Джеймс Хиппи, сообщает "Европейская правда".

"Сейчас Россия терпит поражение в своей незаконной войне, но она должна потерпеть полное поражение, так же, как в попытках сорвать деятельность ОБСЕ. Мы должны обеспечить ресурсы для ОБСЕ. Это наша обязанность", – сказал британский министр.

По его словам, сейчас перед членами ОБСЕ стоят очень важные вызовы и именно поэтому, убежден он, эта организация очень нужна.

"Возвращение войны в Европу лишь подтверждает ценность организации. Ее принципы должны и дальше служить основой для мира в Европе", – добавил Хиппи.

Он подчеркнул необходимость и в дальнейшем поддерживать Украину, что и собирается делать Великобритания, "чтобы Украина победила и обеспечила устойчивый мир".

"Будем и в дальнейшем добиваться привлечения РФ к ответственности за свои действия против принципов ОБСЕ", – подчеркнул он.

Ранее стало известно, что из-за присутствия главы МИД РФ Сергея Лаврова несколько министров будут бойкотировать встречу ОБСЕ, но не объявили об этом публично.

Перед этим стало известно, что госсекретарь США Энтони Блинкен покинул встречу ОБСЕ до прибытия туда Лаврова.