Reuters: У демократов нет альтернативы Байдену на выборы президента в 2024 году

Демократическая партия США не имеет запасного плана на случай, если действующий президент Джо Байден по каким-то причинам прекратит предвыборную кампанию в 2024 году.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в публикации Reuters.

Несмотря на падение рейтингов и вопросы относительно собственного возраста, Байден и дальше планирует баллотироваться на второй президентский срок. С тех пор, как действующий лидер США объявил об этом намерении в апреле, у него не появилось серьезного конкурента.

Сторонники Байдена, ссылаясь на его деятельность на посту президента, утверждают, что Демократической партии не нужен запасной план, чтобы победить вероятного кандидата от республиканцев Дональда Трампа в 2024 году.

"Плана Б не существует. Если бы он (Байден. – Ред.) вдруг не баллотировался, баллотировались бы все кто может. Вице-президент (Камала Харрис. – Ред.) никого не пугает", – сказал один из топ-демократов в интервью Reuters, имея в виду традицию, по которой вице-президенты являются наиболее вероятными преемниками президентов.

Если же 81-летний президент таки откажется от участия в выборах, демократы могут выбрать другого номинанта на своем съезде в августе или даже позже, в соответствии с партийными правилами.

"Это может вызвать внутрипартийную войну, в результате которой демократы станут зеркальным отражением республиканцев в битве, в которой кандидаты будут тратить время и деньги на борьбу друг с другом", – считает Reuters.

Как известно, 25 апреля Джо Байден официально объявил о намерениях во второй раз бороться за президентский пост на выборах 2024 года. Сентябрьский опрос показал, что большинство избирателей считали Байдена слишком старым для переизбрания на второй срок.

Кроме того, его рейтинг недавно снизился до самого низкого уровня за все время его президентства – 40%, поскольку подавляющее большинство избирателей не одобряют его внешнюю политику и действия в отношении войны между Израилем и ХАМАС.

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