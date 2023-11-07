Италия конфискует 779,5 млн евро у Airbnb из-за возможного уклонения от уплаты налогов

Суд в Италии постановил конфисковать 779,5 млн евро у гиганта краткосрочной аренды жилья Airbnb из-за вероятного уклонения от уплаты налогов.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает BBC.

Прокуроры утверждают, что компания не уплатила налог с арендодателей, которые в Италии обязаны платить 21% налога на свои доходы, на сумму около 3,7 млрд евро дохода от аренды жилья.

Как говорится в заявлении прокуроров, три человека, занимавшие руководящие должности в Airbnb с 2017 по 2021 годы, также оказались под следствием.

Зато компания заявила, что удивлена и разочарована действиями, объявленными итальянской прокуратурой. Представитель Airbnb Кристофер Натли отметил, что европейская штаб-квартира компании работает над решением вопроса с итальянским налоговым ведомством с июня.

"Мы уверены, что действовали в полном соответствии с законом и намерены воспользоваться своими правами по этому вопросу", – сказал он.

Фирма утверждала, что требования Италии по налогообложению противоречат принципу Евросоюза о свободе предоставления услуг в 27 странах ЕС. Позже высший суд ЕС постановил, что Airbnb должен соблюдать требования.

В последние годы итальянские власти усилили контроль за налоговой практикой таких крупных компаний, как Airbnb, работающей в стране с 2008 года.

В прошлом месяце итальянские политики заявили, что планируют усилить борьбу с арендодателями, которые не платят налоги за краткосрочную аренду жилья через такие платформы, как Airbnb.

Ранее сообщалось, что португальское правительство собирается отменить налоговые льготы для иностранцев-резидентов Португалии, которые ввели, когда страна после финансового кризиса пыталась привлечь специалистов в некоторые отрасли.

Перед этим в 2023 году правительство Кошты анонсировало также ограничения на краткосрочную аренду жилья на Airbnb и изменения в схему так называемой "золотой визы" (разрешение на проживание в обмен на инвестиции в страну).

Также сообщалось про дефицит жилья и высокие цены, которые являются большой проблемой для Берлина.