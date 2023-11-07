В Германии назвали условие возвращения к договору о сокращении вооружений в Европе

В ответ на решение России выйти из Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ) Германия также приостанавливает свое участие в нем.

С соответствующим заявлением выступила пресс-секретарь немецкого Министерства иностранных дел, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Handelsblatt.

По словам представительницы внешнеполитического ведомства, в случае фундаментальных изменений в поведении России возобновление участия в ДОВСЕ остается возможным.

Решение о приостановлении действия ДОВСЕ Германией было принято в тесной консультации с союзниками по НАТО, добавила она.

Напомним, 7 ноября Россия окончательно вышла из Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ).

После этого страны НАТО в совместном заявлении объявили о намерении бессрочно остановить свое участие в договоре.

Договор об обычных вооруженных силах в Европе был подписан 19 ноября 1990 года в Париже 16 государствами НАТО (Бельгия, Великобритания, Германия, Греция, Дания, Исландия, Испания, Италия, Канада, Люксембург, Нидерланды, Норвегия, Португалия, США, Турция и Франция) и шестью государствами организации Варшавского договора (Болгария, Венгрия, Польша, Румыния, СССР и Чехословакия) и вступил в силу 9 ноября 1992 года.

Соглашение устанавливало квоты на количество военной техники, которую могли иметь страны-подписанты, включая танки, артиллерию, вертолеты и самолеты.