Блинкен о помощи Украине: у США есть четкий план действий

Государственный секретарь Энтони Блинкен подчеркнул важность продолжения поддержки Украины после призыва к Конгрессу утвердить бюджетную помощь Киеву на сумму 11,8 миллиарда долларов.

Как пишет "Европейская правда", об этом он сказал в Twitter (X), сделав репост заявления министра финансов США Джанет Йеллен.

По его словам, Россия начала войну против Украины и может закончить ее в любой момент, выведя свои войска и прекратив жестокие атаки.

"Пока она этого не сделала, у Соединенных Штатов есть четкий план действий: помочь Украине защитить себя, поддержать украинский народ, а также привлечь РФ к ответственности", – отметил Блинкен.

Ранее министр финансов США Джанет Йеллен, министр обороны Ллойд Остин, государственный секретарь Энтони Блинкен и директор Агентства США по международному развитию Саманта Пауэр призвали Конгресс утвердить выделение Украине 11,8 миллиарда долларов бюджетной поддержки.

Как известно, президент США Джо Байден пытается убедить Конгресс США поддержать помощь как Украине, так и Израилю, и утвердить новый пакет помощи объемом 106 миллиардов долларов, включающий более чем 61 миллиард долларов финансирования на помощь Украине. 11,8 миллиарда долларов – это часть из этого пакета помощи, направленная на бюджетную поддержку.

Но новый спикер Палаты представителей США Майк Джонсон настаивает, чтобы пакеты помощи Украине и Израилю рассматривались Конгрессом отдельно, а "украинский" пакет рассматривался вместе с ассигнованиями на безопасность границы с Мексикой.

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