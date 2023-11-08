Бельгия будет продвигать членство Украины в Евросоюзе во время своего председательства в Совете ЕС

Членство Украины в ЕС будет среди приоритетов бельгийского председательства в Совете Евросоюза в первой половине следующего года.

Об этом шла речь во время встречи главы МИД Украины Дмитрия Кулебы с его бельгийской коллегой Аджей Лябиб, передает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу украинского внешнеполитического ведомства.

Министры обсудили будущее председательство Бельгии в Совете ЕС и отметили, что продвижение членства Украины в ЕС будет одним из ключевых приоритетов. "Я услышал четкий сигнал, что Бельгия понимает историческую миссию и ответственность в контексте этого председательства, во время которого будут приняты важные решения и будут закладываться основы будущего присоединения Украины к Евросоюзу", – заявил Кулеба.

Главы МИД также подчеркнули лидерскую роль Бельгии в сфере внедрения механизма использования налога на прибыль от замороженных российских активов для восстановления Украины.

"Нам нужна более широкая законодательная база в пределах ЕС, чтобы упомянутая практика была распространена на другие европейские страны. Россия должна заплатить за ущерб и разрушения, которые она нанесла Украине", – подчеркнул Дмитрий Кулеба.

Он также отметил, что во время визита в Брюссель он получил четкий сигнал от европейских партнеров о безоговорочной поддержке Украины: "Что бы ни происходило в мире, поддержка Украины будет приоритетом. Вместе с партнерами мы остаемся сфокусированными на победе Украины".

Напомним, СМИ стало известно, что Еврокомиссия считает полностью выполненными четыре из семи критериев, сопровождавших предоставление Украине статуса кандидата на вступление в Евросоюз. Остальные три критерия сопровождаются рекомендациями от Еврокомиссии по дальнейшему выполнению.

По данным Bloomberg, Еврокомиссия, вероятно, рекомендует государствам-членам начать официальные переговоры с Украиной после выполнения всех 7 критериев, связанных с предоставлением кандидатского статуса.