Литва выделяет Украине 2 млн евро на социальные нужды

Литва планирует выделить Украине два миллиона евро на решение социальных последствий развязанной Россией войны.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу Министерства финансов Литвы.

Как отметили в ведомстве, поддержка будет осуществляться через инструменты международных финансовых учреждений.

В частности, один миллион евро будет выделен в фонд Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР), который поддерживает инклюзивность, и в Украинский фонд солидарности Банка развития Совета Европы, который поддерживает проекты социального назначения.

Литва переведет средства в оба эти фонда до конца этого года.

"Сила Украины – в ее народе и его решимости бороться с агрессором, поэтому важно обеспечить поддержку не только украинского бюджета для сохранения экономической стабильности, но не менее важно ориентироваться и на социальные последствия войны", – отметила министр финансов Литвы Гинтаре Скайсте.

Накануне стало известно, что Дания предоставит Украине пакет объемом 40,2 млн евро на нужды восстановления, в том числе на обеспечение отопления в Николаеве.