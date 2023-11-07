Дания предоставит Украине более 40 млн евро на восстановление, в частности систему отопления в Николаеве

Дания предоставит Украине пакет объемом 40,2 млн евро на нужды восстановления, в том числе на обеспечение отопления в Николаеве.

Об этом сообщили в правительстве Дании, пишет "Европейская правда".

Пакет помощи на 40,2 млн евро объявили на заседании Руководящего комитета партнерства Николаев-Николаевская область-Дания, в котором принимали участие министр сотрудничества в сфере развития и глобальной климатической политики Дании Дэн Йоргенсен, а с украинской стороны – вице-премьер по восстановлению Александр Кубраков.

Средства пойдут, среди прочего, на 20 мобильных отопительных бойлеров для Николаева, а также ремонт его централизованной системы отопления.

Кроме того, часть средств выделяется на проекты Европейского инвестиционного банка для критической социальной инфракструктуры в Украине, развитие сотрудничества между украинскими и датскими городами, а также работу неправительственных организаций из Дании, которые реализуют проекты в регионе по поддержке украинского гражданского общества и восстановления важной инфраструктуры.

Напомним, с октября в Николаеве заработало новое представительство Дании, которая взяла на себя патронат за восстановлением этого региона.

Дания и Николаевская область заключили меморандум о восстановлении в марте этого года.

В конце октября Дания объявила новый пакет военной помощи для Украины на сумму 3,7 млрд датских крон (около 520 млн долларов) с танками, БМП и боеприпасами.