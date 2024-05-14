Основатель партии власти в Грузии отказал во встрече представителю Госдепа, прибывшему в Тбилиси

Основатель правящей партии Грузии "Грузинская мечта", олигарх Бидзина Иванишвили отказался встречаться с помощником госсекретаря США Джеймсом О'Брайеном, который прибыл в Тбилиси.

Как сообщает "Новости-Грузия", об этом стало известно со слов премьера Ираклия Кобахидзе.

"Могу подтвердить, что была озвучена просьба о встрече [О'Брайена] с Бидзиной Иванишвили, на что он ответил отказом", – сказал Кобахидзе.

Он добавил, что за последние месяцы Иванишвили уже несколько раз отказывался встречаться с западными дипломатами и политиками из-за "шантажа и де-факто санкций партии глобальной войны".

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Речь идет о 2 млрд долларов средств Иванишвили, которые ему заморозил швейцарский банк Credit Suisse вскоре после начала полномасштабной войны из-за подозрений, что они могут иметь российское происхождение.

"Позиция Бидзины Иванишвили заключается в том, что он не может проводить никакие встречи под шантажом... Как только этот шантаж и де-факто санкции закончатся, конечно, встречи могут состояться немедленно", – добавил Кобахидзе.

Визит О'Брайена анонсирован на вторник 14 мая. В этот же день парламент Грузии должен рассматривать скандальный проект закона об "иноагентах" в финальном третьем чтении.

В интервью "Голосу Америки" О'Брайен предупредил, что принятие этого и подобных законов, подражающих российским практикам, будет четким сигналом для западных партнеров и сделает невозможным вступление Грузии в ЕС.

В понедельник ряд провластных грузинских СМИ опубликовал информацию, что О'Брайен якобы объявит о "конкретном пакете санкций" против основателя и почетного председателя партии власти Бидзины Иванишвили и планировал говорить об этом на встрече с ним, чтобы подтолкнуть пересмотреть позицию по закону об "иноагентах". Однако через некоторое время публикацию удалили.

Тем временем 12 министров стран ЕС попросили Еврокомиссию срочно объяснить последствия принятия проекта об "иноагентах" для евроинтеграции Грузии.