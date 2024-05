Какие риски для Украины и НАТО несет идея “перемирия” с Россией

Через несколько недель в Швейцарии состоится первый Саммит мира, то есть встреча мировых лидеров для обсуждения условий завершения российской войны. Его подготовка – один из приоритетов официального Киева.

Но пока идет этот процесс, отдельные страны Запада – порой даже не ставя это целью и не желая того – ограничивая помощь Украине, подталкивают ее к "переговорам" и фактически к уступкам России. А в дополнение голоса зарубежных лидеров о привлечении России к переговорам стали громче.

О том, почему призывы к переговорам, которые сейчас звучат, опасны для Украины, и что могут сделать западные партнеры для принуждения России к настоящим переговорам, читайте в статье Сергея Солодкого из Центра "Новая Европа" Переговоры или капитуляция? Что скрывают и как должны измениться "мирные" идеи по Украине.

После неудачного контрнаступления 2023 года подходы Запада к военной поддержке Украины требовали радикальных изменений. Подход ограниченной и дозированной поддержки ВСУ потерпел провал, и казалось, что единственный правильный вариант очевиден: необходимо превратить "капельную" поддержку в "лавинную", когда с каждой неделей Украина получала бы больше и больше оружия, что продемонстрировало бы России бесперспективность длительной войны.

Вместо этого произошло ровно противоположное: вместо массированных поставок оружия ключевые страны Запада поставили этот процесс на длительную паузу. И хотя нет никаких реальных оснований считать такую паузу сознательной, последствий это не меняет.

Вместо обещанной поддержки по принципу "as long as it takes" происходило ослабление Украины.

На этом фоне все громче звучали призывы к переговорам из Китая, Турции, Швейцарии, Словакии и т.д. и увеличивался лагерь стран, поддерживающих скрытую капитуляцию Украины, подавая ее в виде "замораживания" конфликта.

Кремль, заявляя о готовности к переговорам, на практике делает все возможное, чтобы их сорвать.

Путин создал "российскую реальность", которую требует принять, и сопротивление Запада этому или же слишком скромное, или же нестабильное.

Время для поворотного момента действительно наступило.

Вместо подталкивания Украины к переговорам нужна амбициозная, быстрая, масштабная поддержка. И надо наконец понять, что переговоры в ближайшее время привели бы лишь к нежелательным последствиям.

Самое главное, что надо осознать: переговоры не остановят войну. Они только приведут к дестабилизации в Украине нарративами о "тайных переговорах", которые распространяет Россия в украинском информпространстве.

Кроме того, появится риск еще большего замедления поставок вооружения Украине, вплоть до приостановления. К тому же такие "мирные" переговоры могут поощрить к действиям других агрессоров.

Более того, возрастет риск прямой войны с НАТО. Претензии Москвы касаются не только Украины, а распространяются на все евроатлантическое пространство. Россия открыто говорит о необходимости перекройки территории НАТО и навязывает Альянсу дополнительные условия.

Сейчас решение Запада должно заключаться не в том, как заставить ослабленную Украину сесть за стол переговоров, а как безотлагательно ее усилить.

Давно перезрело решение о формировании коалиции решительных государств, стремящихся расширить помощь Украине.

Центр "Новая Европа" разработал вариант видения – перечень из 8 инициатив международных партнеров, которые могут способствовать принуждению России к настоящим, а не имитационным переговорам.

Подробнее – в материале Сергея Солодкого Переговоры или капитуляция? Что скрывают и как должны измениться "мирные" идеи по Украине.