Украинцы назвали главные препятствия на пути к членству в ЕС

Большинство граждан Украины считают, что главным препятствием на пути к вступлению государства в Европейский Союз станет "высокий уровень коррупции".

Об этом свидетельствует опрос социологической службы Центра Разумкова по заказу издания "Зеркало недели", пишет "Европейская правда".

На вопрос "Что, по вашему мнению, будет самым большим препятствием для вступления Украины в ЕС?", который предусматривал один ответ, 51,7% респондентов указали на высокий уровень коррупции в государстве.

На втором месте по количеству упоминаний оказалась незавершенность войны России против Украины: 19% считают, что Украина не станет членом ЕС, пока в стране продолжается война. Еще 8% вспомнили значительные разрушения инфраструктуры и необходимость значительных инвестиций в восстановление.

5,4% опрошенных украинцев указали на сопротивление отдельных членов ЕС, например Венгрии, как главное препятствие на пути к вступлению.

Еще 3,7% считают, что таким препятствием станет нежелание европейцев "провоцировать" Россию членством Украины в ЕС, 1,2% – внутренними экономическими и политическими проблемами объединения.

Такие проблемы, как недореформированность судебной ветви власти или недостаточный уровень демократии в Украине, назвали главной проблемой на пути в ЕС лишь 2,3% и 0,6% респондентов.

Опрос по заказу ZN.UA проводила соцслужба Центра Разумкова с 28 сентября по 4 октября 2023 года методом face-to-face в 22 областях Украины и г. Киеве. Опрошено 2019 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

Напомним, в отчете, опубликованном 8 ноября, Еврокомиссия рекомендовала начать с Киевом переговоры о вступлении, но перед тем Украина должна выполнить часть еще не воплощенных реформ.

Как известно, для официального начала переговоров Украина должна получить "зеленый свет" от ЕС о выполнении ею четырех выдвинутых Еврокомиссией критериев (оценка ожидается в марте), а также провести межправительственную конференцию по утверждению переговорной рамки, провести скрининг украинского законодательства, после чего – открыть переговорные главы. Подробно об этих этапах и о решении ЕС по ним читайте в статье "Желтый свет для Украины".