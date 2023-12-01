Как Лавров "прорвался" на заседание ОБСЕ и почему никто не остался доволен

Впервые с февраля 2022 года западные министры иностранных дел оказались на одном мероприятии в Европе с главой российской дипломатии Сергеем Лавровым.

Министерская встреча ОБСЕ еще до своего завершения стала провальной для Македонии, которая в этом году председательствует в организации.

Страна согласилась на прилет главы МИД РФ и выполнила все его ультимативные прихоти.

Эта история как нельзя лучше иллюстрирует выражение "если выбираешь позор, а не войну, то получишь и позор, и войну".

О том, что происходило в Скопье и почему многие государства Запада решили "прогнуться" под Лаврова – в интересной статье редактора "Европейской правды" Сергея Сидоренко (из Северной Македонии) ОБСЕ не оседлала Лаврова: как попытка "прогнуться" под топ-дипломата РФ лишь усугубила проблемы.

Неоспоримо то, что именно македонская власть ответственна за завершение бойкота Лаврова.

Почему вообще возникло такое желание уступить россиянам?

Дело в том, что Москва – мастер шантажа, и она умело сыграла на нерешительности многих западных дипломатов и на их приверженности старым, даже почти не работающим "площадкам диалога", каковыми являются, в частности, ОБСЕ. Подробнее об этом в полной версии статьи.

Так неужели выхода не было? Ответ однозначный: был!

Украина его, кстати, предлагала партнерам и публично, и нет, объясняя, что Лавров будет продолжать разрушать ОБСЕ независимо от того, будут ли уступать другие государства его требованиям.

Сергей Лавров всеми своими действиями доказывал, что правила ему не писаны. Например, вместо регламентных трех минут выступал почти 15.

Но самое главное – содержание его выступления.

После длительного и преимущественно скучного доклада о "киевском режиме" он опроверг ожидания тех, кто думает, что уступки успокоят российского дипломата, и объявил, что уже не видит смысла в сохранении ОБСЕ.

Из всех его заявлений, а также из поведения российского "гостя" стало очевидно, что даже в случае, если РФ в конце концов проголосует за все необходимые решения, это будет лишь временное затишье.

Поэтому Украина предлагала коллегам из европейских государств другой вариант, рассказал Дмитрий Кулеба. По его словам, единственный путь спасти ОБСЕ – выгнать РФ из организации. То ли через исключение России, то ли перезапустив ОБСЕ без нее.

Сделать это можно, лишь бы было желание.

Была ли поддержка у Лаврова? Да, безусловно.

Но очень ограниченная. И от тех, кто этой поддержкой не удивил.

Например, рупором идеи Кремля традиционно поработал венгерский министр Петер Сийярто, который призвал прекратить поставлять Украине оружие. Он также в очередной раз встретился с Лавровым, демонстрируя, что тот не находится в дипломатическом бойкоте. Или же традиционный "миротворец", глава МИД Австрии Шалленберг, который также провел встречу с российским министром "по просьбе ОБСЕ", а также призвал "не бояться диалога".

Несколько неожиданными стали действия Греции в поддержку РФ. После того как даже Болгария отказалась пропускать российский самолет из-за подсанкционных лиц на борту, Греция согласилась предоставить воздушный коридор без дополнительных требований.

Однако большинство других стран безальтернативно поддержали Киев.

Лавров столкнулся в Скопье с настоящей лавиной демаршей и протестов – несмотря на то, что решение о них западные министры принимали без преувеличения в последний момент.

Масштаб поддержки Киева действительно поразил.

Впрочем, это только начало истории.

После заявлений российского министра нет ясности даже в том, выполнит ли он свое обещание и утвердят ли решения, которые уберегут ОБСЕ от развала прямо сейчас.

"Европейская правда" в Скопье продолжит следить за ходом событий.

Подробно обо всем этом – в материале Сергея Сидоренко ОБСЕ не оседлала Лаврова: как попытка "прогнуться" под топ-дипломата РФ лишь усугубила проблемы.