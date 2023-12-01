Почему Британия пошла на конфликт с Грецией из-за скульптур Парфенона

Между Лондоном и Афинами продолжается многолетний спор о собственности на музейные экспонаты, а точнее – конфликт вокруг мраморных скульптур Парфенона.

И в последнее время обмен "любезностями" между представителями стран по этому поводу вновь активизировался.

О том, почему для Британии и Греции античные древности до сих пор остаются камнем преткновения читайте в статье журналиста "Европейской правды" Олега Павлюка Скульптуры раздора: как античное наследие рассорило лидеров Британии и Греции.

Мраморы Парфенона – это коллекция, как нетрудно догадаться, мраморных скульптур, созданных в середине V века до нашей эры для одноименного храма в честь греческой богини Афины в Акрополе – крепости в нынешней столице Греции. К скульптурам здесь относятся также декоративные элементы колонн (фризы и метопы) и, собственно, статуи.

История с вывозом мраморов Парфенона начинается в 1800-х годах – за три десятилетия до того, как Греция освободится из-под власти османов. Ее главный фигурант – тогдашний посол Британской империи в Османской империи Томас Брюс, более известный как лорд Элгин.

В течение 1801-1805 годов лорд вывез часть мраморов из Греции на Мальту, которая в то время была под британским протекторатом. А потом их – опять-таки, за свой счет лорда Элгина – доставили в Британию.

Всего из Парфенона забрали около половины скульптур, масштабный рельефный фриз "Панафинейская процессия" (о праздновании дня рождения Афины), а также ряд декоративных архитектурных элементов.

В 1816 году специальная комиссия британского парламента решила, что лорд Элгин забрал мраморы законно.

А потом лорд сбыл коллекцию британскому правительству за 35 тысяч фунтов стерлингов – к слову, вдвое дешевле, чем стоила перевозка.

Кампания Греции по возвращению мраморов Парфенона началась фактически сразу после обретения независимости от Османской империи в 1832 году. Но на системном уровне ее инициировала в 1980-х годах тогдашняя греческая министр культуры Мелина Меркури, которая подала первое официальное обращение к британскому правительству с просьбой вернуть скульптуры.

Вопрос рассматривали даже на уровне ЮНЕСКО, но там предложили сторонам решить его на двустороннем уровне.

За последние четыре десятилетия Греция и Великобритания провели десятки встреч, но так и не решили проблемы с мраморами Парфенона.

Причина проста: Лондон и Афины имеют противоположные позиции.

"Речь идет не о возвращении артефактов, право собственности на которые мы ставим под сомнение. Мы считаем, что эти скульптуры принадлежат Греции и что они, по сути, были украдены...Это если бы я сказал вам, что вы разрежете "Мону Лизу" пополам, и половина ее будет в Лувре, а половина – в Британском музее", – сказал премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис в интервью BBC, прибыв в Британию с двухдневным визитом в начале недели.

Эти слова и стали спусковым крючком дипломатического скандала между Британией и Грецией.

Публично об отмене запланированной встречи между Сунаком и Мицотакисом заявила греческая сторона в понедельник вечером. Премьеры Греции и Британии должны были встретиться на следующий день и обсудить вопросы миграции, войны в Украине и на Ближнем Востоке, а также климатический кризис.

Для греческих чиновников это событие стало по-настоящему топтемой. Представитель правительства Мицотакиса прямо сказал, что действия Сунака являются "неуважением не только к греческому премьер-министру, но и к греческому народу".

На Даунинг-стрит заявили, что греческая сторона якобы обещала не поднимать вопрос о реституции во время визита Мицотакиса, но в Афинах такую договоренность активно отрицают.

Но и в Британии действия Сунака не нашли поддержки.

Несмотря на беспрецедентную отмену встречи, Греция решила не раздувать конфликт. Тамошние чиновники решили больше не комментировать тему ни на одном уровне.

Удастся ли решить спор о мраморах Парфенона окончательно, сказать трудно, но признаки этого есть.

Подробнее – в материале Олега Павлюка Скульптуры раздора: как античное наследие рассорило лидеров Британии и Греции.