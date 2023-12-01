Впервые за 20 лет и шестой раз в истории Палата представителей США исключила своего члена

Палата представителей США проголосовала за исключение своего члена, республиканца Джорджа Сантоса, что произошло впервые за 20 лет и в шестой раз в истории нижней палаты Конгресса.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает The Hill.

За исключение Сантоса проголосовали 311 членов Палаты представителей, в том числе 105 республиканцев. Еще 114 законодателей проголосовали против исключения.

Для принятия резолюции нужно было большинство в две трети голосов. Все четыре лидера Республиканской партии в Палате представителей, включая спикера Майка Джонсона, проголосовали за то, чтобы оставить Сантоса в Конгрессе.

Сантос – первый исключенный член Конгресса со времен Гражданской войны в 1861-1865 годах, которого сначала не осудили за совершение тяжкого преступления.

Законодателю предъявили федеральные обвинения по 23 пунктам в мошенничестве, краже личных данных и других финансовых нарушениях во время избирательной кампании.

Устранение Сантоса создает проблемы для спикера Майка Джонсона и республиканцев, чье крошечное большинство в Палате представителей потеряло еще одно место.

Это решение Конгресса также поднимает вопрос о новом прецеденте, ведь Сантос постоянно подчеркивает, что ему только предъявили обвинения, но не осудили.

Ранее двухпартийная группа сенаторов США внесла законодательную инициативу, которая бы ускорила процедуру конфискации дорогостоящих активов российских олигархов в пользу Украины.

Согласно действующему законодательству, Минюст США может передавать Украине только активы, конфискованные за нарушение отдельных санкций, связанных с Россией.

В первый и последний раз это произошло в феврале 2023 года, когда генеральный прокурор США Меррик Гарленд санкционировал передачу Украине 5,4 миллиона долларов, конфискованных у российского олигарха Константина Малофеева.

В Сенате США уже вносили несколько предложений по конфискации российских активов, включая суверенные – то есть принадлежащие российскому государству.