В Венгрии отреагировали на изменения в законодательство о нацменьшинствах

Госсекретарь венгерского МИД Тамаш Менцер прокомментировал принятие Украиной поправок в законодательство о национальных меньшинствах с учетом рекомендаций Совета Европы и ЕС.

Об этом Менцер написал на своей Facebook-странице, пишет "Европейская правда".

Реакция Менцера намекает, что Венгрия считает решение Совета недостаточным для обеспечения прав венгерского меньшинства.

"В Украине венгерскую общину начали лишать прав восемь лет назад, и с тех пор лишение прав продолжается непрерывно. Мы, конечно, будем тщательно оценивать вчерашнее решение украинского парламента, но уже сейчас понятно, что до возвращения прав 2015 года оно далеко. При этом мы постоянно контролируем имплементацию", – написал Менцер.

Президент Владимир Зеленский в пятницу подписал закон №10288-1 об изменениях в законодательство о национальных меньшинствах, которые учитывают рекомендации Европейской комиссии и необходимы для дальнейшего движения к членству в ЕС.

Зеленский подписал закон в тот же день, когда его за основу и в целом одобрила Верховная Рада.

Министр иностранных дел Румынии Луминица Одобеску приветствовала принятие Украиной поправок.