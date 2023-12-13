Байден о приглашении Украины в НАТО: Сейчас мы хотим, чтобы она выиграла войну

Президент США Джо Байден уклонился от конкретного ответа на вопрос, может ли Украина получить приглашение в НАТО на его саммите в Вашингтоне в 2024 году.

Об этом он сказал на пресс-конференции в Белом доме после встречи с Владимиром Зеленским во вторник, сообщает "Европейская правда".

Сначала на вопрос о перспективах приглашения Украины в НАТО ответил Зеленский.

"Это очень сложный вопрос. Я отвечу быстро: мы союзники, но мы не являемся членами НАТО, поэтому я думаю, что передам этот вопрос нашему большому другу, президенту Байдену", – сказал он, вызвав смех среди присутствующих журналистов.

Американский президент сначала отметил единство Альянса в нынешних условиях, напомнив, что Владимир Путин вместо "финляндизации НАТО" "получил натоизацию Финляндии".

"И НАТО будет в будущем Украины, без сомнения. Но, как мы сказали (на саммите. – Ред.) в Вильнюсе, Украина станет членом НАТО, когда все члены Альянса согласятся и все условия будут выполнены. А сейчас мы хотим быть уверены, что они выиграют войну", – подчеркнул он.

Напомним, на саммите в Вильнюсе в июле Альянс – из-за сопротивления лидеров США и Германии – не только отказался предоставить Украине приглашение к членству, но также установил новое условие: для получения приглашения Украина должна выполнить требования Годовой национальной программы (ГНП).

Но в конце ноября на заседании Совета Украина-НАТО Украина представила адаптированную Годовую национальную программу по дальнейшему реформированию по требованиям Альянса. Именно на ее основе члены НАТО будут оценивать прогресс Киева по вступлению.

Больше читайте здесь: В НАТО без Венгрии: главное о плане реформ Украины, согласованном с Альянсом.