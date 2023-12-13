В Австрии заявили, что не намерены препятствовать вступлению Украины в ЕС

В Австрии настаивают, что не хотят блокировать присоединение Украины к Евросоюзу, но отмечают, что дальнейший процесс расширения ЕС должен включать положительные шаги для Боснии.

Об этом изданию Politico заявил австрийский чиновник, занимающий высокую должность, пишет "Европейская правда".

Если ЕС начнет переговоры о вступлении с Украиной, Австрия хочет, чтобы Евросоюз начал переговоры и с Боснией. "Мы хотим видеть Боснию и Герцеговину в семье ЕС", – заявила в этом месяце министр Австрии по вопросам Европы Каролине Эдштадлер во время визита в Сараево, утверждая, что вступление страны является "геополитической необходимостью".

ЕС объявил Боснию страной-кандидатом на вступление в ЕС в конце 2022 года, но Еврокомиссия утверждала, что Босния должна решить проблемы с верховенством права, прежде чем она сможет начать полноценные переговоры о членстве.

Учитывая возможный старт переговоров ЕС по Украине, Австрия увидела возможность продавить интересы и Боснии.

"Мы не намерены становиться на пути вступления Украины в ЕС", – настоял высокопоставленный австрийский чиновник, добавив, что это было бы все равно, что "стоять перед товарным поездом".

Однако единственное стремление Австрии, по словам чиновника, заключается в том, чтобы тихо присоединить Боснию "к задней части поезда".

Напомним, в начале декабря в Австрии призвали ЕС ускорить процесс вступления стран Западных Балкан, в частности, Боснии и Герцеговины, чтобы обеспечить стабильность региона и защиту от иностранного влияния.

Ранее глава МИД Австрии Александр Шалленберг заявил, что лидеры ЕС не должны отдавать предпочтение Украине перед Западными Балканами, когда будут решать, начинать ли переговоры о вступлении в следующем месяце.

Подробно о том, с каким раскладом сил Украина столкнулась перед началом саммита ЕС, смотрите в объяснении "ЕвроПравды" из Брюсселя.