Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина допускает, что саммит ЕС может быть продлен на один день.

Об этом Стефанишина сказала в эфире национального телемарафона в среду, ее цитирует "Интерфакс-Украина", пишет "Европейская правда".

"Сегодня мы находимся в той точке, когда говорим об открытии переговоров. Это будет сложное решение. Но вчера, общаясь с коллегами, я знаю, что есть настроенность даже работать дополнительно, продолжить саммит на один день и работать в субботу и днем, и ночью", – сказала Стефанишина.

Вице-премьер подчеркнула, что Украина сделала все возможное, чтобы решение о начале переговоров о членстве было принято.

Как известно, премьер-министр Венгрии неделями угрожал наложить вето на планы Евросоюза выделить Киеву 50 миллиардов евро в течение следующих четырех лет, а также на решение начать переговоры о членстве Украины в ЕС, если финансирование его страны не будет полностью разблокировано.

В среду вечером Европейская комиссия разблокировала 10 миллиардов евро средств ЕС для Венгрии, замороженных из-за проблем верховенства права.

В среду президент Владимир Зеленский предупредил: если Венгрия заблокирует решение ЕС – это будет означать, что вето наложил Путин.

Подробно о том, с каким раскладом сил Украина столкнулась перед началом саммита ЕС, смотрите в объяснении "ЕвроПравды" из Брюсселя.