FT: США утверждают, что существует законный способ конфискации замороженных активов России

Соединенные Штаты в рамках дискуссий в "Группе семи" утверждают, что существует способ конфискации суверенных российских активов, который соответствует международному праву, и соответствующие обсуждения в последние недели выросли.

Об этом, как пишет "Европейская правда", стало известно Financial Times.

США публично не поддерживали конфискацию активов России, но в последние недели заняли более решительную позицию в непубличных дискуссиях в рамках G7, утверждая, что существует путь к конфискации активов, который "соответствует международному праву".

"Члены G7 и другие особо пострадавшие государства могут арестовать российские суверенные активы в качестве контрмеры, чтобы побудить Россию прекратить агрессию", – говорится в дискуссионном документе правительства США, с которым ознакомилось Financial Times.

Там объясняется, что учитывая полномасштабное вторжение России в Украину конфискация активов может быть "применена как законная контрмера теми государствами, которые пострадали как таковые, на которых в особой степени повлияло нарушение Россией международного права".

Американский источник FT подтвердил, что Вашингтон ведет активные переговоры об использовании российских суверенных активов и считает, что решение можно принять быстро. Собеседник предположил, что этот вопрос могут обсудить лидеры G7 на встрече в феврале 2024-го, ко второй годовщине полномасштабного вторжения РФ в Украину.

В дискуссиях, которые пересказывает FT, также звучит мысль, что конфискация росактивов может стать источником предоставления Украине помощи в то время, как США и ЕС из-за внутренних споров не одобрили финансовую поддержку на 2024 год.

"Мы должны найти способ получить деньги в Украину в любой форме. И все больше и больше стран указывают на активы и удивляются, почему они все еще остаются там", – сказал один из дипломатов ЕС, участвовавший в переговорах на саммите Евросоюза на этой неделе.

Как сообщалось, Европейская комиссия 12 декабря утвердила предложение законодательного акта об использовании для восстановления Украины доходов от замороженных российских активов, которое 14 декабря принял к сведению Европейский совет.

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