Остин посетит Израиль: США требуют изменения стратегии в Газе

Министр обороны США Ллойд Остин посетит Израиль в понедельник, чтобы получить от израильских официальных лиц более четкую оценку их военных операций в секторе Газы.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает CNN.

Визит состоится на фоне усиления раскола между президентом Джо Байденом и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху в связи с ростом жертв среди гражданского населения в Газе.

На Байдена оказывается все большее давление, как внутри страны, так и на международном уровне, с целью заставить Нетаньяху отказаться от интенсивных бомбардировок Газы, которые вызвали глобальный протест и призывы к длительному прекращению огня.

Ранее в этом месяце телеканал CNN сообщал, что американские официальные лица ожидают, что к январю Израиль может перейти к менее интенсивной стратегии, которая будет направлена против конкретных боевиков и руководства ХАМАС.

Высокопоставленный представитель оборонного ведомства заявил в воскресенье, что израильские силовые структуры оценивают условия, необходимые для перехода к этой следующей фазе конфликта "каждый час, если не каждый день", и что Остин хочет услышать "очень четкую формулировку их самооценки" в понедельник.

Остин получит обновленную информацию о том, как Армия обороны Израиля, Военный кабинет и министр обороны Йоав Галлант оценивают текущую фазу кампании в Газе, а также получит представление о том, какие показатели они используют для перехода к следующей фазе, сказал официальный представитель оборонного ведомства США.

Ранее более 130 сотрудников Министерства нацбезопасности США попросили администрацию президента Джо Байдена призвать к немедленному прекращению огня в Газе.

Между тем министры иностранных дел Великобритании и Германии настаивают, что все стороны должны двигаться в направлении решения с "двумя государствами" – Израилем и Палестиной – когда горячая фаза войны завершится.