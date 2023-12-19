Наблюдатели: Выборы в Сербии прошли в несправедливых условиях и с подкупом избирателей

Международные наблюдатели заявили, что правящая Сербская прогрессивная партия (SNS) получила несправедливое преимущество на досрочных парламентских выборах из-за предвзятости СМИ, ненадлежащего влияния президента Александара Вучича и нарушений во время голосования, таких как подкуп избирателей.

Как пишет "Европейская правда" об этом заявил на пресс-конференции в понедельник Райнгольд Лопатка, глава миссии наблюдателей Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), его цитирует агентство Reuters.

"Парламентские выборы, хотя и были технически хорошо организованы и предлагали избирателям выбор политических альтернатив, характеризовались решающим участием президента, что вместе с системными преимуществами правящей партии создало несправедливые условия", – заявил Лопатка.

Вучич активно агитировал за свою партию SNS, хотя его не было в списке кандидатов, названном его именем – "Александар Вучич – Сербия не должна остановиться".

Наблюдатели также заявили о злоупотреблении государственными ресурсами, отсутствии разграничения между официальными функциями и агитационной деятельностью, запугивании избирателей и подкупе избирателей.

Парламентские выборы, пятые с 2012 года, совпали с местными выборами в большинстве муниципалитетов, столице Белграде и северной провинции Воеводина.

Оппозиционный альянс SPN заявил о серьезных нарушениях избирательного законодательства на выборах в городской совет Белграда, включая махинации с регистрацией избирателей, подкуп и фальсификацию результатов, и потребовал проведения повторных выборов.

Сотни сторонников SPN митинговали возле Государственной избирательной комиссии в Белграде в понедельник.

Лидеры оппозиции Мирослав Алексич и Мариника Тепич заявили, что SPN предоставила доказательства фальсификации выборов, и объявили, что будут голодать до тех пор, пока комиссия не удовлетворит требования оппозиции.

Популистская партия SNS заняла первое место и получила 46,72% голосов на воскресных выборах, согласно предварительным результатам Государственной избирательной комиссии, которые базируются на подсчете голосов с 96% избирательных участков.

Левоцентристский оппозиционный альянс "Сербия против насилия" занял второе место с 23,56% голосов, а Социалистическая партия Сербии – третье с 6,56%.