Дания и США согласовали подписание оборонного соглашения

Дания договорилась об оборонном соглашении с Соединенными Штатами, которое позволит американским солдатам и военной технике базироваться на датской земле.

Об этом, как пишет "Европейская правда", заявила во вторник премьер-министр страны Метте Фредериксен, ее цитирует агентство Reuters.

"Это означает, что американские солдаты и техника могут быть постоянно размещены на датской земле", – сказала она журналистам на пресс-конференции.

По словам Фредериксен, соглашение, переговоры о котором Дания и США начали в феврале прошлого года, будет подписано в конце этой недели и вступит в силу после принятия необходимого законодательства примерно через год.

О достижении 10-летнего соглашения было объявлено после того, как в этом месяце Соединенные Штаты подписали аналогичные договоренности с Финляндией и Швецией.

В понедельник Финляндия подписала соглашение об оборонном сотрудничестве с Соединенными Штатами, которое предоставит американским военным широкий доступ через территорию северной страны к ее протяженной границе с Россией.

Швеция подписала аналогичное соглашение ранее в декабре.

Норвегия, которая также имеет небольшую границу с Россией, в 2021 году подписала соглашение с Соединенными Штатами о том, как регулировать военную деятельность США на своей территории.

В МИД России 19 декабря вызвали посла Финляндии в Москве, которому заявили, что российская сторона "не оставит без ответа" наращивание военного потенциала НАТО на границе с РФ.