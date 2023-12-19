Дания и США согласовали подписание оборонного соглашения
Дания договорилась об оборонном соглашении с Соединенными Штатами, которое позволит американским солдатам и военной технике базироваться на датской земле.
Об этом, как пишет "Европейская правда", заявила во вторник премьер-министр страны Метте Фредериксен, ее цитирует агентство Reuters.
"Это означает, что американские солдаты и техника могут быть постоянно размещены на датской земле", – сказала она журналистам на пресс-конференции.
По словам Фредериксен, соглашение, переговоры о котором Дания и США начали в феврале прошлого года, будет подписано в конце этой недели и вступит в силу после принятия необходимого законодательства примерно через год.
О достижении 10-летнего соглашения было объявлено после того, как в этом месяце Соединенные Штаты подписали аналогичные договоренности с Финляндией и Швецией.
В понедельник Финляндия подписала соглашение об оборонном сотрудничестве с Соединенными Штатами, которое предоставит американским военным широкий доступ через территорию северной страны к ее протяженной границе с Россией.
Швеция подписала аналогичное соглашение ранее в декабре.
Норвегия, которая также имеет небольшую границу с Россией, в 2021 году подписала соглашение с Соединенными Штатами о том, как регулировать военную деятельность США на своей территории.
В МИД России 19 декабря вызвали посла Финляндии в Москве, которому заявили, что российская сторона "не оставит без ответа" наращивание военного потенциала НАТО на границе с РФ.