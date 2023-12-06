США и Швеция подписали соглашение об оборонном сотрудничестве

США во вторник, 5 декабря подписали со Швецией соглашение об оборонном сотрудничестве.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу Госдепа США.

Соглашение было подписано главой Пентагона Ллойдом Остином и министром обороны Швеции Полом Йонсоном.

Как отметили в Госдепе, соглашение позволит расширить партнерство в сфере безопасности, усилить сотрудничество в многосторонних операциях по безопасности и укреплять трансатлантическую безопасность.

Соглашение будет применяться до и после присоединения Швеции к соглашению о статусе вооруженных сил НАТО (SOFA).

В ведомстве назвали Швецию сильным партнером в сфере обороны, который "отстаивает ценности НАТО и будет и в дальнейшем укреплять Альянс после завершения своего вступления".

"Членство Швеции усилит нашу коллективную оборону и повысит нашу способность реагировать на вызовы безопасности в евроатлантическом регионе", – говорится в сообщении.

Ранее СМИ сообщали, что соглашение, в частности, позволит американским военным дислоцироваться на шведских военных базах.

Документ, который еще должен одобрить парламент Швеции, может вступить в силу осенью 2024 года.

Заключение DCA США обсуждают также с Финляндией, которая совместно со Швецией подала заявку на вступление в НАТО в прошлом году и с апреля является официальным членом Альянса. В октябре стороны завершили переговоры по двустороннему соглашению об оборонном сотрудничестве.