Федеральный прокурор Германии поднял вопрос о конфискации сотен миллионов евро замороженных российских активов, что может стать первым подобным прецедентом в стране.

Об этом сообщает Spiegel, пишет "Европейская правда".

По информации издания, федеральный прокурор Петер Франк направил в Высший региональный суд Франкфурта-на-Майне ходатайство о конфискации 720 млн евро замороженных российских активов в государственный бюджет.

Если процесс пойдет дальше, это будет первым подобным прецедентом для Германии. До сих пор подсанкционные российские активы только замораживали, лишая российских владельцев возможности распоряжаться ими, но сохраняя за ними собственность.

В частности, речь идет о деньгах из Национального расчетного депозитария Московской биржи, которые были заморожены летом 2022 года.

По информации Spiegel, как только подтвердилось включение этих активов в санкционный список ЕС, JP Morgan получила запрос на трансфер более 720 млн евро на счет в Commerzbank другой дочерней компании Московской биржи, National Clearing Corporation. В связи с санкциями банки отказались выполнять операцию.

Однако следователи теперь рассматривают это как основание для конфискации средств как предмета преступления, потому что попытка их вывода уже после объявления санкций может считаться попыткой обойти санкции ЕС.

Поскольку шансы арестовать и судить нарушителей почти нулевые, государство может попытаться конфисковать средства судебным решением.

В публикации также отмечают, что Германия с начала применения санкций имела большие трудности даже с отслеживанием российских денег. Даже после создания специальной рабочей группы это осталось проблемой, потому что реальные владельцы элитной недвижимости, яхт и автомобилей скрываются за сложными схемами.

Между тем американским СМИ стало известно, что США в дискуссиях с партнерами по "Группе семи" утверждают, что видят способы конфисковать российские активы так, чтобы это соответствовало международному праву, и соответствующие обсуждения в последние недели возросли.

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