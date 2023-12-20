Суд ЕС отклонил иск российского олигарха Абрамовича об отмене санкций

Суд ЕС отклонил иск российского олигарха Романа Абрамовича об отмене ограничительных мер Евросоюза, примененных против него в связи с войной РФ против Украины.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Абрамович пытался обжаловать включение себя в санкционные списки и хотел получить компенсацию в размере миллиона евро за ущерб, нанесенный его репутации.

"Суд отклоняет иск господина Абрамовича и таким образом оставляет в силе примененные к нему ограничения. Совет ЕС не ошибся в своих оценках, принимая решение о включении и сохранении имени Абрамовича в списках, учитывая его роль в "Евраз Групп" и, в частности, ее родительской компании", – говорится в сообщении суда для СМИ.

Также суд пришел к выводу, что включение олигарха в санкционные списки не было неоправданным и непропорциональным нарушением его фундаментальных прав, в частности права на уважение частной и семейной жизни, свободу ведения предпринимательской деятельности и свободу передвижения (Абрамович апеллировал к тому, что имеет также гражданство государства-члена ЕС Португалии).

"Поскольку господин Абрамович не смог доказать, что включение и сохранение его имени в списке противоречили закону, его требование компенсации также отклонено", – добавляют в коммюнике.

Напомним, в Литве выяснили, что дети Абрамовича имеют литовское гражданство. В связи с этим президент Гитанас Науседа поручил проверить, правильно ли применили законодательство, когда принимали это решение, и не помогали ли они отцу обходить санкции.