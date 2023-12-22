Зеленский подал в Раду изменения в закон о дипслужбе

Президент Украины Владимир Зеленский в День работников дипломатической службы сообщил, что подал в Верховную Раду законопроект об изменениях в закон "О дипломатической службе".

Об этом, как пишет "Европейская правда", Зеленский сказал во время встречи с дипломатами в Киеве, информирует пресс-служба ОПУ.

"Сегодня я подал в Верховную Раду Украины проект изменений в закон "О дипломатической службе". Новые нормы сделают систему украинской дипломатии более современной и позволят ей быть более действенной", – сказал глава государства.

По его словам, законодательная инициатива предусматривает усиление роли Министерства иностранных дел и закрепляет институт Специального представителя Украины.

Кроме того, на законодательном уровне открывается сфера кибердипломатии и соответствующих отношений с партнерами Украины, а также становится полноценным институт горизонтальной ротации, заявили в ОПУ.

"И это еще далеко не все, что предусмотрено соответствующим законопроектом. Благодаря в том числе и этому закону у всех вас будет больше инструментов, чтобы реализовать наши внешнеполитические цели в следующем году", – сказал Зеленский.

Как сообщала "ЕП", Зеленский в пятницу обратился к украинским дипломатам и очертил внешнеполитические цели государства на следующий год.

В декабре прошлого года на встрече с руководителями дипучреждений Зеленский давал поручение МИД подготовить проект изменений в закон "О дипломатической службе".

В августе этого года Зеленский в очередной раз заявил о необходимости внести изменения в закон о дипломатической службе, чтобы дать послам больше возможностей в осуществлении деятельности за рубежом.

Предыдущая редакция закона "О дипломатической службе" была утверждена парламентом и подписана президентом Порошенко летом 2018 года. Тогда отмечалось, что закон призван повысить престижность дипслужбы и реформировать ее до современных европейских и мировых стандартов.