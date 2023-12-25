Заместитель главы Офиса президента Украины Игорь Жовква заявил, что Киев ожидает скоординированного решения стран "Группы семи" по конфискации замороженных активов России.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал в интервью "Интерфакс-Украина".

"Здесь "Большая семерка" должна принять совместное скоординированное решение. Вы знаете, что некоторые европейские страны пытаются практически начать этот процесс, например Бельгия", – отметил Жовква.

По его словам, украинские чиновники говорили в Соединенных Штатах о том, чтобы замороженные российские активы начали работать уже сейчас.

Он отметил, что речь может идти о проектах быстрого восстановления, социальных проектах вроде восстановления освобожденных территорий, а также бомбоубежищах, школах и тому подобное.

"Это требует соответствующих законодательных решений в этих странах. На уровне Евросоюза это требует, например, общей директивы ЕС", – сказал Жовква.

Ранее сообщалось, что администрация президента США Джо Байдена активизировала усилия по конфискации около 300 миллиардов долларов суверенных российских активов, замороженных на территории западных стран.

Как сообщалось, Европейская комиссия 12 декабря утвердила предложение законодательного акта об использовании для восстановления Украины доходов от замороженных российских активов, которое 14 декабря принял к сведению Европейский совет.

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