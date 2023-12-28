Власти немецкого города блокируют планы расширения производства оружия, необходимого Украине

Усилия Европы, направленные на увеличение производства вооружений и помощь Украине в борьбе с российским вторжением, столкнулись с неожиданным препятствием в лице немецких местных властей.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Euractiv.

Городской совет города Тройсдорф с населением около 80 000 человек пока заблокировал планы одной из крупнейших оружейных компаний по расширению производства на местном уровне.

Мэр Тройсдорфа редко играет какую-то роль в международной политике, но в начале декабря министр обороны Германии Борис Писториус в парламенте призвал местного чиновника к ответственности за задержку проекта.

Осознавая риски, министр призвал местные и региональные власти работать над ускорением темпов производства вооружений.

"Давление (...) велико, потому что в Европе и в Германии существует реальный дефицит боеприпасов", – сказал Писториус депутатам.

В течение нескольких недель Тройсдорф конфликтует с гигантом оружейной промышленности Diehl Defence, чей местный завод производит зажигательные устройства, необходимые для большого количества взрывчатых материалов, таких как ракеты и ракетные заряды.

Эти детали используются в производстве системы противовоздушной обороны Iris-T, три из которых были поставлены немецким правительством в Украину.

Объект в Тройсдорфе является важным звеном в усилиях Европы по поддержке Украины.

ЕС пообещал предоставить Украине один миллион артиллерийских снарядов до марта 2024 года, чтобы помочь Киеву в борьбе с Россией.

Доля немецкой промышленности в плане ЕС должна в конечном итоге достичь 300 000 – 400 000 снарядов в год, что более чем втрое превышает объемы производства на момент российского вторжения в Украину в начале 2022 года.

Но Diehl Defence теперь видит будущее своего завода в Тройсдорфе под серьезной угрозой после того, как город решил претендовать на часть бизнес-парка, где базируется дочерняя компания группы DynITEC.

Производитель оружия хотел выкупить землю, которую выставила на продажу бывшая оружейная компания Dynamit Nobel, чтобы расширить свои производственные мощности.

Со своей стороны, местные власти планируют превратить участок размером с 50 футбольных полей, который идеально расположен недалеко от центра города, в жилую и офисную застройку.

"Ставя под сомнение площадку в Тройсдорфе, мы подрываем обороноспособность Федеративной Республики Германия", – предостерег в ответ Томас Боденмюллер, член совета директоров Diehl Defence.

Широкий спектр депутатов городского совета, от консервативного мэра Александера Бибера до "Зеленых" и леворадикальной партии "Левые" – примерно две трети состава совета – отказались пожертвовать такой большой территорией в центре города.

Это связано с тем, что, по словам местных властей, производство взрывчатых веществ и боевых устройств требует огромных защитных зон вокруг завода, которые не могут быть застроены из соображений безопасности.

Для Мари-Агнес Штрак-Циммерманн, председателя комитета по вопросам обороны нижней палаты Бундестага и решительной сторонницы Украины, позиция мэра Тройсдорфа "просто безответственна".

"Речь идет об Украине, но также и прежде всего о безопасности Германии", – сказала она.

Несмотря на посреднические встречи накануне рождественских праздников, компромисс до сих пор не найден. И это не единственный случай подобного сопротивления.

Ранее в этом году группа Rheinmetall, еще один флагман немецкой оружейной промышленности, заявила, что не будет строить новый завод по производству пороха для боеприпасов в регионе Саксония на востоке Германии.

Проект вызвал беспокойство среди местного населения, и, не получив одобрения общественности, Rheinmetall перенесла проект в другое место в Баварии.

По данным Reuters, государства-члены Европейского Союза передали Украине только 480 тысяч из обещанного миллиона артиллерийских снарядов до весны 2024 года.

В начале декабря министр обороны Германии Борис Писториус напомнил свое предыдущее заявление о том, что ЕС не сможет передать Украине миллион боеприпасов до весны 2024 года, но пообещал, что ситуация улучшится.

Ранее в Еврокомиссии призвали страны ЕС давить на ОПК для наращивания производства снарядов для Украины.