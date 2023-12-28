Движение очереди на КПП "Дорогуск" на выезд из Польши ускорилось

Польские перевозчики, которые блокируют КПП "Дорогуск-Ягодин", начали пропускать больше машин, за последние сутки движение очереди ускорилось.

Об этом сообщает RMF24, пишет "Европейская правда".

Всего с польской стороны ожидают 1050 грузовиков, длина очереди – 26 километров. Хотя ранее протестующие заявляли о намерениях пропускать один грузовик каждые три часа, в последнее время они пропускают пять в час.

За последние 24 часа границу в направлении Украины пересекли 149 грузовиков. Еще часть водителей оставили очередь и отправились искать другой путь. В целом очередь уменьшилась на 350 грузовиков.

Ориентировочное время ожидания пересечения границы сейчас составляет 135 часов, или 5-6 дней, тогда как во вторник это было 30 дней.

В то же время на въезд в Польшу через "Ягодин-Дорогуск" проехал только один грузовик.

На КПП "Гребенное" за последние сутки в направлении Украины проехали 120 грузовиков, ожидают в очереди еще 800.

На КПП "Медика" ждут более 700 водителей, время ожидания – 4 дня. На КПП "Корчова-Краковец" ждут 600 грузовиков.

Дополнено: Представитель Андрей Демченко подтвердил, что за предыдущие сутки границу в сторону Украины действительно пересекло более сотни грузовиков, тогда как в последние дни перед этим их въезжало менее 20 в сутки. В то же время, отмечает он, неизвестно, сохранится ли такая ситуация в дальнейшем.

"О динамике увеличения интенсивности нельзя говорить и потому, что сейчас не обеспечивается пропуск даже половины от пропускной способности пункта пропуска. Напомню, что в период с 11 по 18 декабря, когда движение было разблокировано за сутки на въезд в Украину могли пересекать границу от 600 до 800 грузовиков", – добавил Демченко.

Напомним, польские перевозчики возобновили блокирование КПП "Дорогуск" с 18 декабря после недели перерыва, вызванного запретом местных властей, который затем отменил суд. Они планируют протестовать до марта. Блокада продолжается также на КПП "Гребенное" и "Корчова".

На прошлой неделе представители профильных министерств Украины и Польши согласовали действия для разблокирования границы.

Новый премьер-министр Польши Дональд Туск считает, что блокада украинской границы скоро прекратится.