МИД Германии: Украина получит €50 млрд от ЕС, несмотря на позицию Венгрии

Германия ожидает, что страны-члены Евросоюза в любом случае примут следующий пакет помощи Украине в размере 50 млрд евро, даже если Венгрия продолжит блокировать единогласное решение.

Как пишет "Европейская правда", об этом заявил представитель министерства иностранных дел ФРГ Кристиан Вагнер, сообщает Bloomberg.

По его словам, немецкое правительство окажет военную поддержку Украине на сумму 8 миллиардов евро в 2024 году и продолжит "энергичную кампанию" за принятие большего пакета помощи ЕС на сумму 50 миллиардов евро в начале следующего года.

"ЕС продолжит свою поддержку Украины в любом случае. 26 стран ЕС, конечно, также смогут действовать. Но я не хочу сейчас спекулировать на том, как именно может быть организована такая поддержка. Это также требует дальнейших консультаций в Брюсселе", – отметил он, имея в виду позицию Венгрии – одну из 27 стран-членов ЕС.

Ранее СМИ сообщили, что Евросоюз готовит "план Б" с 20 миллиардами евро финансовой помощи для Украины на случай, если премьер Венгрии Виктор Орбан все же заблокирует основной план на 50 миллиардов.

Напомним, после декабрьского саммита ЕС многие лидеры выразили уверенность, что Евросоюз непременно примет решение о финансовой поддержке Украины в начале года.

В связи с этим лидеры договорились о внеочередном саммите, посвященном этому вопросу, который состоится 1 февраля.

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