Британия со следующего года возглавит Силы быстрого реагирования НАТО

Великобритания в 2024 году возглавит Объединенную оперативную группу повышенной готовности НАТО, которая базируется в польском Щецине.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Великобритании.

"Возглавив Объединенную оперативную группу НАТО повышенной готовности в 2024 году, мы занимаем еще одну ведущую позицию в Альянсе, посылая четкий сигнал о том, что Великобритания усиливает свои глобальные оборонные обязательства, когда НАТО вступает в свой 75-й год. Вооруженные силы Великобритании готовы в любой момент встать на защиту наших членов Альянса и защитить британские национальные интересы", – сказал британский министр обороны Грант Шаппс.

Основу группы составит 7-я легкая механизированная бригада Великобритании численностью около шести тысяч военнослужащих.

Страны-члены НАТО возглавляют группу на ротационной основе. В 2023 году группу возглавляла Германия.

Великобритания уже находилась во главе группы в 2017 году.

Это соединение было создано в ответ на аннексию Крыма РФ и после начала войны на Донбассе 2014 году.

Цель создания – укрепление восточноевропейского фланга НАТО и повышение уровня реагирования на угрозы. Бригада способна к боевому развертыванию в течение 48 часов.

Напомним, с 1 декабря итальянские Военно-воздушные силы, охранявшие воздушное пространство стран Балтии в течение четырех месяцев, передали командование миссией Королевским ВВС Бельгии и ВВС Франции.