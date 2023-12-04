Пророссийский премьер Словакии поговорил со Шмыгалем, анонсировал встречу

Словацкий премьер-министр Роберт Фицо в понедельник сообщил о телефонном разговоре с украинским визави Денисом Шмыгалем и анонсировал встречу в начале 2024 года.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", Фицо написал в Facebook; позже разговор подтвердил и Шмыгаль в соцсетях.

В разговоре со Шмыгалем словацкий премьер повторил, что Братислава не будет поставлять Киеву оружие "с государственных складов и армии", но заинтересована в оказании помощи в гуманитарной и гражданской сферах.

Он добавил, что Словакия "не верит в военное решение конфликта в Украине, поскольку это лишь приведет к ненужному кровопролитию без результатов", а также продолжит запрет на ввоз украинской сельскохозяйственной продукции.

Кроме того, Братислава "поддерживает европейскую перспективу Украины и Молдовы, но вместе со странами Западных Балкан", а ее позиция по пересмотру бюджета ЕС на 2024-2027 годы, включая помощь Киеву, не изменилась.

"Мы встретимся с премьер-министром Шмыгалем на словацко-украинской границе в начале 2024 года, темой встречи будет сотрудничество в вышеупомянутых сферах", – подытожил Фицо.

Украинский премьер отдельно отметил, что со словацким коллегой обсудил ситуацию на границе, и выразил надежду, что Украина и Словакия в ближайшее время заключат межправительственное соглашение о контроле на совместных пунктах пропуска.

Напомним, после назначения на должность премьера Фицо подтвердил, что не будет поддерживать военную помощь Украине. Он также выступает против санкций ЕС против России и хочет заблокировать вступление Украины в НАТО.

На прошлой неделе после встречи с послом РФ Фицо заявил, что Словакия должна подготовиться к периоду после окончания войны в Украине и к нормализации словацко-российских отношений.

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